«Был кривой, косой, лысый»: внебрачный сын Пореченкова рассказал о покорении Москвы

Внебрачный сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев рассказал о том, что при приезде в Москву был «кривой, косой, лысый», но очень хотел получить актерское образование. Его слова приводит StarHit.

Сын Михаила Пореченкова родился и жил в Таллине и приехал в Россию, уже отслужив в армии.

«Кривой, косой, лысый. Абсолютно дикий вообще. Пришел к отцу, тот говорит: «Ну все, сейчас будем гулять, отдыхать, расслабляться». Я отвечаю: «Нет. Я буду поступать в театральный». У меня даже было ощущение, что он расстроился», - отметил Владимир Любимцев.

По его словам, в театральном он никому не говорил, чей он сын и до определенного момента был уверен, что никто не знает.

«Только в сентябре, когда мы уже начали учиться, кто-то сказал из ребят: «А ты, оказывается, сын Пореченкова». Как-то узнали. Но ни мои однокурсники, ни педагоги никогда мне про это не напоминали», - отметил артист.

При этом Владимир Любимцев считает, что определенное давление из-за того, чей он сын, на него, конечно, есть. Если ничего не выйдет в профессии, то все скажут, что «прихода отдохнула», а если получится, то все будут уверены, что «это гены», констатировал актер, снявшийся недавно в фильме «Злой город» и играющий в МХТ имени Чехова.

«С другой стороны, меня это мотивирует работать над собой. Не спать, не есть, читать, репетировать, ошибаться, набивать шишки, ссадины, но идти вперед», - заявил он.

Ранее актер Владимир Любимцев чудом выжил в страшной аварии. В соцсетях он опубликовал фото до и после ДТП, на которых видно полностью смятые капот и багажник автомобиля.