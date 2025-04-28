«В огне горел, был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам

Балерина Анастасия Волочкова считает, что олигарх Сулейман Керимов получил по заслугам после того, как обошелся с ней. Об этом она заявила в проекте «Семейные тайны» на YouTube-канале Кристины Задоры.

В интервью Волочкова заявила, что все люди, которые хотели сделать ей что-то плохое «или умирали, или горели в огне, или мытарствовали».

«То же самое было и с Сулейманом. Он в огне горел, 30 дней был в коме, перенес пересадку кожи. Хотел мне отомстить. За что? За то, что я была честна с ним, сказала, что не могу жить по его правилам, я не твоя игрушка, не твоя собственность», — сказала балерина.

Волочкова также рассказала, что зла на свою мать Тамару Владимировну. По словам знаменитости, в прошлом они не как не могли найти общий язык. Сейчас мать и дочь общаются каждый день, однако балерина предпочитает держать родительницу на расстоянии.

Напомним, что Волочкова встречалась с Керимовым 3,5 года. По словам балерины, они познакомились в Большом театре, после чего у них стремительно развивались отношения. Прекратить роман решила сама знаменитость — причиной стала ревность избранника и влияние матери.