Королеву призвали быть осторожнее с невесткой

Светская львица Алена Кравец призвала певицу Наташу Королеву быть осторожнее с женой сына Архипа Мелиссой. Ее цитирует Super.ru.

По мнению артистки, девушка, которая раньше работала стриптизершей, преследует корыстные цели и «еще покажет всем небо в алмазах». Кравец указала на то, что в подобную профессию «идут люди без моральных принципов и тормозов».

«Готовые за деньги трясти своей "звездой" и прочими прелестями. Поэтому я на месте Королевой была бы весьма осторожна», — заключила она.

Ранее невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина официально сменила фамилию на Глушко.

В августе 2024 года сын Королевой женился на бывшей стриптизерше. Церемония бракосочетания пары прошла в Санкт-Петербурге.