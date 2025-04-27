Хакамада раскрыла подробности своего завещания

Ирина Хакамада в интервью Валерии Германике призналась, что уже давно составила завещание. Она, по ее словам, руководствовалась практическими соображениями. В случае непредвиденных обстоятельств ее близким не придется заниматься решением наследственных проблем, пишет passion.ru.

О дочери Маше, которая родилась с синдромом Дауна, позаботится ее старший брат.

«Опекуном будет сын. У него трое детей, они уже подрастут. Я надеюсь все-таки не умереть в ближайшее завтра», — сказала Хакамада.

Однако экс-политик собралась в довольно опасное путешествие.

«Я написала завещание, и оно лежит уже давно, потому что пойду на Кайлаш — это известная святая гора. Буддисты ее обходят три дня, но надо выжить все эти дни в условиях очень маленького количества кислорода. Чем выше, тем меньше кислорода. Ну, мало ли чего там случится», - отметила она.

Недавно Хакамада стала фигурантом скандала. 14 февраля большая светская тусовка решила устроить праздник в одном из столичных отелей. Однако всеобщий праздник был омрачен внезапным визитом полиции. «Маски-шоу» обыскали участников на предмет наличия запрещенных веществ. Как рассказала сама Ирина Муцуовна, все прошло весьма этично.