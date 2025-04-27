Кабо сообщила, что ее преследует сталкер

Ольга Кабо уже три года как опасается за собственную жизнь. Об этом звезда рассказала в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ. Некий человек по имени Константин караулит ее около подъезда, а также неоднократно пытался подкупить охрану, чтобы иметь возможность подойти к квартире. Также он посылает ей сообщения неприличного характера. Сталкер даже сделал попытку пообщаться с помощью ее 14-летнего сына, пишет издание Тhevoicemag.

Как выяснилось, звезду экрана преследует бывший житель Омска. Константин неоднократно судим, в том числе и за избиение сожительницы.

«К сожалению, наши правоохранительные органы не придают большого значения таким запросам. Сколько бы заявлений я ни написала, всегда ответ был один — что за отсутствием состава преступления», — пожаловалась актриса.

Ольга поняла, что должна сама себя защищать. Кабо старается максимально оградить себя от нежелательных контактов. После спектаклей ее всегда провожают мужчины.

«Я когда приезжаю на гастроли, то показываю фотографию и говорю, что вот этот человек к сцене не должен подойти. В гостиницах то же самое. Были какие-то неприятные моменты. Теперь я очень осторожна», — сказала она.

Ранее Ольга Кабо высказалась о ситуации в семье Муцениеце.

Заслуженная артистка России играла с Агатой на одной сцене в спектакле «Эти свободные бабочки». Кабо очень сочувствует своей коллеге по цеху.