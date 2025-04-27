Нагиев рассказал, как получил «производственную травму»

Дмитрий повредил ногу на собственных актерских курсах, которые он проводит в Дубае. Он решил показать ученикам несложный трюк – кувырок вперед и поскользнулся.

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«А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону…», — объяснил Дмитрий.

Теперь Нагиев сильно хромает, пишет издание passion.ru.

Актер всегда говорил, что он сам всегда выполняет трюки. И, несмотря на свой статус, не требует для себя никаких преференций.

«Помимо того, что достиг какого-то возраста и небольшого статуса, к своим годам еще проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что недоели ребята…», - пошутил Дмитрий.

Нагиев также отметил, что будет продолжать работать, пока у него есть силы, чтобы радовать зрителей и самому продолжать зарабатывать деньги.