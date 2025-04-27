Михайлов раскрыл секрет подтянутой фигуры

Стас Михайлов встречает свой 56-й день рождения в прекрасной форме. На днях певец выступал на одном из сборных концертов и уже не только поклонницы, но и журналисты заметили, что он не только сбросил лишний вес, но и основательно подкачался.

Как пишет «Московский Комсомолец», Михайлов охотно поделился программой своих тренировок.

«Я занимаюсь каждый день. У меня есть Богдан, парень из моей охраны. Он – спортсмен и мне помогает, - объяснил певец.

Тренировка включает три сета, состоящих из разных упражнений. Их следует выполнять без перерывов. Плюс 140 приседаний.

«Я все выполняю по 140 раз: пресс, поднятия ног (там 6 упражнений), отжимания», - сказал Михайлов.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал, что постоянно звонит маме, несмотря на то что ему самому уже немало лет. Он отметил, что не стесняется этого, так как считает такое отношение к родительнице правильным.