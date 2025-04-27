Бывший муж Бритни Спирс впервые появился на публике с новой возлюбленной

Брак Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари продержался всего 14 месяцев. Пара была знакома с 2016 года, но отношения узаконила лишь в 2022-м. Экс-супруг поп-звезды старается хорошо отзываться на ней, но уже успел найти счастье в отношениях с новой избранницей.

Асгари несколько месяцев встречается с Брук Ирвин. Сегодня они впервые вышли в свет вместе, появившись на церемонии открытия нового отеля в Мексике. Возлюбленные выбрали парные образы белого цвета.

В беседе с журналистами Сэм публично признался в чувствах к Брук.

«Наши отношения — это про любовь!», — заявил он в разговоре с Daily Mail.

Он подчеркнул, что эти отношения не имеют никакой связи с Голливудом, что отличается от брака с Бритни.

«Речь идет о том, что на самом деле является самым важным: быть здесь и сейчас, быть в настоящем моменте и поддерживать других, которые делают то же самое», — признался Асгари.

Спирс, к слову, также пытается наладить личную жизнь. Правда, у нее все складывается не так просто — в начале апреля звезда вновь рассталась с бойфрендом Полом Солизоном. По словам источников, мужчина вывез все свои вещи, что может говорить об окончательном разрыве.