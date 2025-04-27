Валя Карнавал показала подарки баснословной стоимости

Валя Карнавал в микроблоге выложила видеоролик, где показала дорогие подарками от ухажера, лицо и имя которого она скрывает. 2

© РИА Новости

Журналисты «Комсомольской Правды» смогли установить примерную стоимость ювелирных украшений и аксессуаров, которыми похвасталась звезда.

Так, певица получила подарил ей пару модных браслетов от CARTIER в виде гвоздя из розового золота. Стоимость такого украшения — около 800 тысяч рублей. Еще один браслет от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота, украшенный бриллиантами и ониксом, стоит примерно 2 миллиона рублей. Кулон из желтого золота от CARTIER «потянет» почти на миллион рублей, сумочка от Dior - 800 тысяч. И это далеко не полный перечень

© Соцсети

Ранее СМИ писали, что певица и блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поступила в московский вуз без сдачи экзаменов и была раскритикована. По информации издания АиФ, 23-летняя исполнительница поступила в Финансовый университет в конце учебного года.