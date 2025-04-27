Кушанашвили высказался о причине смерти Насырова

Мурат Насыров ушел из жизни уже 18 лет назад. Тем не менее поклонники до сих пор пытаются понять, что же послужило основой трагедии. Отар Кушанашвили, который хорошо знал Мурата, в интервью Василию Шурову на его YouTube-канале рассказал, что он думает о гибели артиста. Об этом пишет портал passion.ru.

Как оказалось, Насыров остро переживал спад популярности.

«Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость. Это тот случай, когда человек не пережил спад популярности. Он не понимал, как могли полгода назад быть семь самолетов в неделю, а теперь один самолет, и то в Подмосковье», — заявил Кушанашвили

Также, к сожалению, артист употреблял запрещенные вещества, что не могло не подействовать на его психику.

«Мы поехали в Турцию, выступали на конференции какой-то фирмы. .Подходит официант, он встает и без объяснения причин дает ему по лицу. Я говорю: „Ты что делаешь?“ А он отвечает: „У меня такое настроение“», — сказал журналист.

По мнению Кушанашвили, эти обстоятельства и сыграли свою роковую роль.

Карьера Мурата Насырова начиналась на заре 1990-х: об артисте заговорили после победы на Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни «Ялта-91».

Широкую известность Насыров получил с выходом хита «Мальчик хочет в Тамбов» — русской версии бразильской композиции группы Carrapicho. «Мальчик» принес артисту его первый «Золотой граммофон». За непродолжительную карьеру Насыров выпустил пять студийных пластинок. В числе известных композиций в его исполнении — «Я это ты», «Кто-то простит» и «Моя история».

Насыров также записал песни к мультсериалам «Утиные истории», «Черный плащ» и «Новые приключения Винни-Пуха». Артист скончался в ночь с 19 на 20 января 2007 года.