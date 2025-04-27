Ольга Бузова решила покинуть Россию

Певица Ольга Бузова покидает Россию на время.

«Я надолго с вами прощаюсь, потому что я не без дела. Я улетаю на днях в еще одно далеко путешествие. Для того, чтобы заново вас удивлять. И радовать с экранов свою любимую страну. Вот поэтому я буду уезжать со спокойной душой. Зная, что у вас есть подо что танцевать, подо что жарить шашлыки на майских праздниках», — сказала Ольга Бузова.

Она привела в пример несколько своих композиция из большого списка: «Made in Russia», «Страна Аления», «Неверная» или для грустного настроения «Верни», пишет "Пятый канал".

Соседов заявил, что ему бывало стыдно за Бузову.

Ранее также сообщалось, что певица Бузова намекнула о своей беременности в социальных сетях. Знаменитость снялась на фоне детского автокресла и оставила неоднозначную подпись.