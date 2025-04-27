Пародист Песков заявил, что его дочь вышла замуж за «плохого человека»

Александр Песков чрезвычайно огорчен выбором дочери. В феврале 38-летняя Дария вышла замуж. Ее супругом стал 43-летний продюсер и композитор Георгий Оскар.

Артист даже не поздравил молодоженов. Зять кажется артисту неблагонадежным, пишет Экспресс Газета.

«Я не тиран, я не деспот. Я просто желаю своей дочери счастья. А если она в этом вопросе неумна, вопросы к ней, а не ко мне.

Плохой человек, на мой взгляд. Я взрослый, поэтому, как отец, знаю, кто такая Даша и что она сделала ошибку. Пройдут годы, может, даже меня уже не будет, но вы все узнаете, что это было неправильно», — убежден артист.

Георгий – бывший участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов». Он не раз имел дело с полицией - подозревали в мошенничестве. Композитор Семен Тимбаев обвинял его в краже песни.

Напомним, что Дария родилась в 1986 году. Несмотря на то, что с ее мамой пародист прожил недолго, с дочерью у него всегда были теплые отношения. Даже после развода Песков общался с наследницей, брал ее с собой на гастроли. Однако идти по стопам папы Дария не захотела и, повзрослев, перестала выходить в свет.