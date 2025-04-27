Ресторанный бизнес принес Харламову убытки и судебные иски

Гарик Харламов несколько лет назад занялся диверсификацией бизнеса и открыл собственную сеть заведений под брендом «Хот Дог Бульдог».

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Как информирует «Комсомольская Правда», несмотря на не самые дешевые цены (или из-за них) – булка с сосиской стоит примерно 300-600 рублей, ресторанное дело у комика не пошло. Выручка за 2024 год составила 197 миллионов, а доход — минус 17 миллионов рублей.

Журналисты пишут, что против ООО «Хот Дог Бульдог» подан иск на крупную сумму. Некий индивидуальный предприниматель требует с фирмы Харламова 3 246 428 рублей, причиной указаны экономические споры.

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Но не все сферы бизнеса Харламова оказались провальными

В начале апреля СМИ сообщали, что выручка кинокомпании «Комэкс» Харламова составила 647 млн рублей в 2024 году. Основным видом деятельности компании является производство кинофильмов и телешоу.