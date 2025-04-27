Кравец предупредила Королеву по поводу невестки

Сын Королевой и Глушко Архип в прошлом году сыграл свадьбу. Его избранница Мелисса светской тусовкой была принята очень настороженно – дело в том, что она изначально трудилась стриптизершей.

Правда, сейчас девушка осваивает профессию визажиста и старается ликвидировать дефект внешности. У нее неправильный прикус, поэтому ей предстоит наращивать нижнюю челюсть. Операции сложные и дорогостоящие, семья мужа материально помогает Мелиссе.

Многие считают, что родителям Архипа не стоит слишком доверять невестке с сомнительным прошлым. Алена Кравец тоже не верит в искренность Мелиссы. Об этом светская львица рассказала журналистам АиФ.

«Я думаю, эта невестка Королевой еще покажет всем “небо в алмазах”. Семья Королевой еще узнает и ее характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась. Но в стриптизерши обычно идут люди без моральных принципов и тормозов… Поэтому я на месте Королевой была бы весьма осторожна», — сообщила Кравец.

В январе 2025 года Мелисса Волынкина перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса. Девушке наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Уточнялось, что восстановление займет полгода, но не исключены дополнительная помощь специалистов.