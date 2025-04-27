Семенович поделилась подробностями жизни с Шреером

Анна Семенович уже два года встречается Денисом Шреером. Пара вовсю репетирует совместную жизнь несмотря на брачный статус жениха. Семенович в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что ее любимый мужчина сильно храпит, поэтому они спят в раздельных спальнях.

«Мы недавно переехали в дом, где у нас теперь есть несколько спален. Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас. Я раньше просыпаюсь, он встает чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела. И смотрю: звонок от любимого. Он такой: „Я проснулся“. Я такая: „Поняла, подымаюсь!“», - сообщила Анна.

Семенович не скрывает, что давно мечтает о свадьбе, но пока избранник даже не сделал ей предложение. Кроме того, повести певицу под венец сейчас он никак не может, ведь до сих пор официально не расторг предыдущий брак, пишет СтарХит.

Возлюбленный экс-фигуристки и бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер признался, что до сих пор находится в процессе развода с супругой. По словам мужчины, процесс должен завершиться в этом году.