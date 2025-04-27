Прусикин* нашел обходной путь, чтобы зарабатывать в России

Илья Прусикин признан иноагентом, что налагает на его трудовую деятельность определенные ограничения. Но солист Little Big нашел способ зарабатывать в России – он переоформил права на товарный знак группы на директора группы Алину Пязок.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, Алина - ключевой сотрудник и идеолог Little Big, которая вместе с группой находится в Лос-Анджелесе. Теперь по договоренности с ней Прусикин может продолжать получать авторские отчисления с песен группы — и не испытывать проблем из-за статуса иноагента даже после переезда в США.

Судебные приставы прекратили взыскания с лидера группы Little Big Ильи Прусикина и солистки Софьи Таюрской, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Прусикин и Таюрская покинули территорию РФ и эмигрировали в США.

По данным судебных приставов, суд обязал Прусикина оплатить пошлину в размере 817 рублей. Но исполнительное производство было прекращено, так как судебные приставы не обнаружили у лидера Little Big имущества в России, на которое можно было бы наложить взыскание.

Кроме того, Таюрская эмигрировала в США, не оплатив услуги связи в 1410 рублей, с нее также невозможно осуществить взыскание по причине отсутствия имущества.