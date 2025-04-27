Звезда телешоу "Голос. Дети" умерла от инсульта в 17 лет
Умерла звезда детского спин-оффа телешоу "Голос" Карен Сильва. Начинающей бразильской певице было 17 лет.
Как сообщает Need to Know (сайт заблокирован в РФ), Карен скончалась 24 апреля в больнице около Рио-де-Жанейро, куда была госпитализирована несколько дней назад.
Причиной смерти девушки стал геморрагический инсульт.
Карен прошла в полуфинал The Voice Kids в 2020 году - тогда ей было 12 лет.
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По словам отца певицы, у его дочери не наблюдалось никаких тревожных симптомов.
"Она ушла, чтобы пообедать в пятницу - и уже через три часа лежала в коме", - рассказал мужчина, сообщив, что у них с дочерью были большие планы на ближайшее время: собственный бренд одежды и новые песни для альбома.