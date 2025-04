Звезда телешоу "Голос. Дети" умерла от инсульта в 17 лет

Умерла звезда детского спин-оффа телешоу "Голос" Карен Сильва. Начинающей бразильской певице было 17 лет.

Как сообщает Need to Know (сайт заблокирован в РФ), Карен скончалась 24 апреля в больнице около Рио-де-Жанейро, куда была госпитализирована несколько дней назад.

Причиной смерти девушки стал геморрагический инсульт.

Карен прошла в полуфинал The Voice Kids в 2020 году - тогда ей было 12 лет.

По словам отца певицы, у его дочери не наблюдалось никаких тревожных симптомов.