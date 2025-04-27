Гузеева объяснила, почему ушла из кино

Лариса Гузеева очень редко появляется на больших экранах. Хотя предложения получает в немалом количестве до сих пор. О причинах, заставивших ее покинуть киноиндустрию, она рассказала на YouYube-канале FAMETIME TV.

Гузеева призналась, что ей крайне трудно принять свой возраст, поэтому она предпочитает проекты на телевидении. Об этом пишет СтарХит.

«Понимаете, у меня был не миллион сценариев, но сто точно. Но я просто не хотела больше сниматься. Я себе не нравилась в зеркале, меня угнетало, что я набрала вес. Не нравился овал лица… Если идти делать подтяжки, операции, то буду как все. В общем, я уже понимала все про себя, про свой возраст. И кого я буду играть? Этих бесконечных мам? Нет, я была бы плохая мама. Играть про любовь время прошло. Я все про себя понимаю, это важно», — объяснила телеведущая.

Год назад после долгих уговоров Лариса снялась в фильме «Теща» с Гариком Харламовым. Сейчас планируется продолжение комедии.

«Но это тоже были уговоры. Я себе не нравлюсь, не кокетничая это говорю. Потому что смотрю на себя и хочу видеть совершенно другое. Ну не готова я к возрастному. У меня хватает ума, чтобы уже смириться с тем, что мне не 16. Пока я очень болезненно об этом говорю. Да, я тяжело переживаю свой нынешний возраст, не могу его никак на себя примерить. Не знаю, как с ним жить. Кто я? Пока не знаю, кто я в этом возрасте. Все равно наша оболочка определяет сознание. Вот я свое сознание пока не могу соединить со своим телом», — призналась Гузеева.

Лариса Гузеева, которая является лицом программы «Давай поженимся!», не испытывает ни усталости, ни раздражения от своей работы. Напротив, телеведущая считает ее ценным даром, особенно в зрелом возрасте.