Муж дочери Волочковой отшутился на вопрос о первой брачной ночи с Ариадной

Бизнесмен Никита Григорян остроумно ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он первую брачную ночь с дочерью танцовщицы Анастасии Волочковой, Ариадной.

© Вечерняя Москва

Журналисты запечатлели Григоряна, когда тот готовился покинуть свадьбу с супругой. Он посадил Ариадну в автомобиль и на вопрос о первой брачной ночи ответил: «Уже была. Вы все пропустили».

Свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна прошла 26 апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Журналистов пустили только на первый этаж, в то время как сам банкет проходил на втором.

Событие привлекло внимание прессы, однако детали торжества оставались в частной сфере, так как журналистам не разрешили присутствовать на самом празднике, передает 78.ru.

Ариадна рассказала, что выходит замуж, в январе. Девушка показала кольцо журналистам на дне рождения своей матери, которой исполнилось 49 лет.

До свадьбы в СМИ ходили слухи, что торжество не состоится. Тогда Волочкова заявила, что она злится на представителей СМИ, которые пытаются всех ввести в заблуждение. Она пообещала «проклинать и судиться» с теми, кто плодит фейки о свадьбе ее дочери.