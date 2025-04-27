Уехавший из России актер пошутил про свое возвращение в страну

Заслуженный артист РФ Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) (признан Минюстом России иностранным агентом) пошутил про свое возвращение в Россию. На эту тему он высказался в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), опубликованном на YouTube.

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Собеседница артиста поинтересовалась у него, планирует ли он вернуться в страну.

«Да, конечно, — и прямиком в Лефортово», — в шутку заметил он.

В ответ телеведущая намекнула актеру, что у него нет оснований бояться уголовного преследования в случае приезда в Россию, подчеркнув, что он «пока еще только иноагент».

«Давай на этом и остановимся. Я — иноагент, этого достаточно!» — отреагировал Белый.

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Ранее сообщалось, что Анатолий Белый стал устраивать концерты в Израиле, чтобы собирать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным СМИ, организаторы обещают зрителям «незабываемый концерт, который невероятным образом соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую палитру цветов».