Волочкова показала фотографии со свадьбы дочери

Дочь Анастасии Волочковой 26 апреля вышла замуж. Балерина взяла на себя все заботы по организации торжества в Тронном зале Особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Был запланирован праздник в стиле Гэтсби в камерном формате, пишет издание thevoicemag.

Невеста была в элегантном довольно закрытом платье без рукавов. Жених, Никита Григорян, предпочел традиционный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой

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Молодые согласились выйти к журналистам, которые поджидали их у лестницы на входе в особняк.

Анастасия Волочкова приготовила необычный подарок на свадьбу своей дочери Ариадны. Она исполнила песню Аллы Пугачевой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Звезда получила личное разрешение от Примадонны на исполнение этой композиции.