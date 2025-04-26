Соседов заявил, что ему бывало стыдно за Бузову.

Сергей Соседов в эфире шоу «Переговорка» продюсера Георгия Иващенко рассказал о совместной работе с Ольгой Бузовой и Лерой Кудрявцевой. Так, Сергей и Ольга недавно были судьями на съемках белорусского музыкального проекта «Фактор.BY». В эфире между ними часто возникали стычки. Однако по словам Соседова, все это - лишь часть шоу, пишут passion.ru.

«Иногда она что-то наигрывала, я понимал, что это делается на камеру, какой-то скандал. Я-то знаю, как это делается. Мы работаем на шоу. И это шоу должно быть интересным. А уж как это получается, все зависит от людей, которые им занимаются. Каждый делает все в зависимости от знаний, образованности», — заявил Соседов.

Сергей Соседов сравнил Ольгу Бузову с Лерой Кудрявцевой. Сравнение было не в пользу Ольги.

«Лера другая, безусловно. Это совершенно разные люди. В ней все более гораздо логично — реакции, выступления, комментарии… Бывает, даже не знаешь, как реагировать на Бузову. Она говорит, а стыдно мне. А Лера эмоционально высказывается. Она эмоционально высказывается о том, что увидела здесь и сейчас. А Оля занимается самопиаром, саморекламой. Все это очень странно и даже глупо. Неинтересно», — констатировал Сергей.

Ранее Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты Милявской от шоу «Суперстар!» и отмену ее концертов. В беседе с The Voice музыкальный критик заявил, что певице «мешают» продолжать творческую деятельность разные люди.