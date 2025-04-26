Мама Даны Борисовой боится за свою внучку

Екатерина Ивановна, мама Даны Борисовой, переживает за внучку Полину. 17-летняя девушка при полном одобрении мамы худела на уколах для диабетиков и уже успела сделать себе ринопластику. А недавно Дана рассказала, что Полина задумалась об увеличении груди. При этом у мамы мечты дочери удивления не вызывают, пишут passion.ru.

А вот бабушка эксперименты с изменением внешности подростка не приветствует. Екатерина Ивановна пришла на телепередачу, в шоу «Прямой эфир», и публично обратилась дочери с просьбой

«Пожалей своего ребенка, умоляю! С собой делай, что хочешь, а Полину не трогай, оставь ее в покое. Она девочка, ей еще предстоит мамой быть. Подумай о ее здоровье!» — попросила она Дану.

Однако Дана дала понять, что Полина сама разберется со своей жизнью. Внучка также заявила, что не хочет, чтобы бабушка вмешивалась в ее планы.

Ранее Дана Борисова заранее одобрила и другие пластические операции дочери, добавив, что она ее поддержит и даст рекомендации на основе личного опыта.