Виктория Дайнеко вышла замуж

О том, что вышла замуж, певица Виктория Дайнеко сообщила сама. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) популярная исполнительница опубликовала несколько фотографий и видео, сделанные из ЗАГСа в Барвихе.

Для самого важного дня певица выбрала наряд цвета шампань на бретелях. Жених предпочел синий костюм. Влюбленные расписались, а затем отправились в ресторан, где в кругу самых близких и друзей отметили знаменательное событие.

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Напомним, что Виктория Дайнеко не так давно приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного, бизнесмена Беркели Овезова. В Сети вскоре распространились слухи о том, что у мужчины крупные долги, якобы он не платит алименты на детей. Впрочем, сама Виктория Дайнеко эту информацию опровергла. А еще в свежем интервью рассказала о пользе брачного договора.