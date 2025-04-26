Боня обратилась за помощью к медикам во время восхождения на Эверест

Блогер и телеведущая Виктория Боня пообещала покорить Эверест после выздоровления. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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45-летняя звезда шоу «Выжить в Дубае» отправилась в Гималаи, чтобы осуществить главную мечту жизни — подняться на Эверест. Вместе с тем, пояснили журналисты, в базовом лагере, который находится на высоте чуть более 5000 метров, Викторию ждал неприятный сюрприз — у неё началась горная болезнь.

Телеведущая на фоне заболевания была вынуждена спуститься вниз на 2,5 тысячи метров и обратиться за помощью к медикам.

«Я не хочу оставаться на высоте 3000 метров и скорее всего полечу в Катманду. Там я быстрее приду в себя и с новыми силами, когда выздоровею, полечу обратно на Эверест», — уточнила Бони.

По ее словам, многие альпинисты также столкнулись с серьёзными проблемами. У них началась рвота, диарея, поднялась температура.