Утяшева обратилась к критикам своего шоу

Ляйсан Утяшева в 2021 году открыла кулинарное шоу под названием «Дерзкая готовка». Ляйсан приглашает звездных гостей, и они готовят разные блюда и беседуют на самые различные темы. Хейтеры не раз набрасывались на телеведущую, упрекая ее в том, что она не слишком хороший интервьюер и, по их мнению, порой ведет себя наигранно. Об этом пишут popcake.news.

Утяшева собрала отрывки из шоу, которые подвергались самой острой критике, в один ролик и выложила его в микроблоге. В сопровождающем видео комментарии она написала, что гордится своим добрым шоу и не боится казаться смешной или глупой.

Девушка подчеркнула, что не претендует на звание лучшего шеф-повара, или журналиста, не пытается конкурировать с Ксенией Собчак, Лаурой Джугелией и Надеждой Стрелец.

«Могу быть где-то смешная, где-то наивная, местами радуюсь, как ребенок, выдаю свои настоящие искренние реакции. Я не специально, мы снимаем выпуски так, как оно идет в моменте. У нас просто дружеский разговор на кухне. И когда мне доверяют какие-либо истории — это настоящая удача», — констатировала Ляйсан.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София