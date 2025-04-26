Волочкова показала себя в золоте с головы до пят перед свадьбой дочери

В особняке Мясникова в Санкт-Петербурге сегодня, 26 апреля, проходит "королевская" свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны. Волочкова перед церемонией показала журналистам свой золотой наряд, пишет "МК в Питере".

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Волочкова заранее предупредила о закрытом характере мероприятия для прессы. Экс-балерина продемонстрировала свой наряд перед журналистами у входа в особняк. Она предстала в золотистом платье с плащом, украшенном бисером, и с кулоном "Древо жизни" – славянским оберегом, символизирующим крепкую семью.

По словам Анастасии, подготовка к свадьбе основывалась на пожеланиях дочери. Ариадна выбрала для торжества стиль "Великого Гэтсби".

Сама свадьба проходит в закрытом режиме по желанию 19-летней невесты.