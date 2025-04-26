Эксперт объяснил, почему не продается недвижимость Ротару

София Ротару уже не первый год пытается избавиться от недвижимости в России. Певица давно выставила на продажу московскую квартиру на Зоологической улице, но покупателей так и не нашлось.

Нет и желающих приобрести расположенную недалеко от Ялты дачу, которую Ротару ранее переписала на сына Руслана Евдокименко. Трехэтажный жилой дом, 15 соток сада в курортном месте.

Кроме этого, певице принадлежал отель «Вилла София» в самой Ялте. Сейчас от также продается и также переписан на ее сына.

Издание «Абзац» обратилось за комментариями к эксперту.

Риелтор Сергей Колосницын считает, что дело не в высокой стоимости объектов.

«Скорее всего, вопросы вызывает политическая позиция Софии Ротару. Никто просто не хочет рисковать, потому что неизвестно, куда будут направлены средства от продажи недвижимости. Никто не хочет проблем. Что касается стоимости: цены на недвижимость в Крыму сегодня нестабильны – есть и более дорогое жилье. Так что я думаю, что дело не в цене», - сказал он.

Напомним, в 2022 году София Ротару уехала из России и перебралась в Италию, где купила виллу на берегу моря на острове Сардиния за 4 млн евро. Певица перестала выступать с концертами и ведет затворнический образ жизни.