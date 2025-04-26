Скандал вокруг Чумакова добавил артисту популярности
В марте Алексей Чумаков в интервью Светлане Бондарчук в разговоре о своей семье употребил слова «вдул с последствиями». Зрители сочли подобные высказывания неприличными и недостойными, и очень многие писали в социальных сетях, что разочаровались в Алексее.
Разгорелся скандал, фолловеры захотели узнать мнение супруги Алексея – Юлии Ковальчук. Сама Юлия призналась, что вообще узнала о скандале только от Алексея. Певица объяснила, что очень занята и не следит за сетевыми баталиями. Ковальчук также дала понять, что проблем в отношениях с Алексеем Чумаковым у нее нет.
Кстати, в шоу «Хватит слухов!» прозвучали высказывания о том, что резонансные высказывания Чумакова были сделаны перед серией его сольных концертов. И шумиха в СМИ и соцсетях была Алексею весьма выгодна, информирует tvc.ru.
Недавно Оксана Самойлова заявила, что считает Алексея и Юлию классными ребятами с абсолютно здоровыми отношениями, в которых присутствует юмор.
Оксана отметила, что Юлия не 15-летняя девочка, которая не отдает себе отчет в том, что происходит в ее жизни.
«Я не увидела там ничего такого, о чём все говорят, там, абьюз и так далее. Просто это норма их отношений, где он угорает над ней, она угорает над ним. И если люди живут вместе 17 лет, значит, их обоих все устраивает. Разве это не главное?» - сказала Самойлова.