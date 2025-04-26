Королева назвала Соседова «непредсказуемым персонажем»

Наташа Королева активно участвует в шоу «Суперстар!». В прошлом сезоне артистка была в составе жюри, а в нынешнем стала ведущей вместо Лолиты Милявской. Но ее конфликты с Соседовым не прекратились. Об этом Королева рассказала в беседе с 7Дней.ru на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Сергей Соседов обрушился на певицу за ее комментарий об Азизе, не получившей главный приз, и посоветовал иногда молчать.

Впрочем, Наташа на коллегу не обиделась. Она рассказала, что уже привыкла к его нестандартному поведению на проекте и относится к выпадам музыкального критика спокойно и с иронией – ведь главное, это внимание зрителей.

«Мы любим Сережу. Он у нас непредсказуемый персонаж, поэтому у нас всегда на «Суперстар!» очень интересно, а это для телевизионного шоу очень важно», - отметила Королева.

Напомним, финал шоу «Суперстар!» на НТВ 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы. Такие результаты вызвали негодование публики, а член жюри Сергей Соседов уверен: артистку «засудили».

Комментируя произошедшее, Наташа Королева заявила, что к проигрышу Азизы на проекте причастен журналист, который «перехвалил» ее и «перестарался в предвзятости к другим исполнителям».