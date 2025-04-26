Цыганова возмущена новостью о возвращении Козловского

Вика Цыганова резко отреагировала на новость о возвращении Данилы Козловского в Россию с моноспектаклем «Франк». Певица назвала выступление актера в Москве «отмыванием».

Цыганова возмутилась, что многие забыли о сотрудничестве и дружбе Данилы Козловского с артистами, настроенными против России и с иноагентами, пишет издание Рassion.ru.

«Кто бы мог подумать, что спустя полгода все разом забудут о его совместных похождениях с русофобами и дружно пойдут на концерт Козловского в Москве? Как бы следом за ним в Россию не ринулись все остальные. Ожидаем следующий этап отмывания — вручение Козловскому ордена со званием», — заявила Вика Цыганова.

Козловский давно не выступал в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в экстремизме и дискредитации армии.

Еще в апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.