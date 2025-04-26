Обнародован гонорар возвращающегося в Россию Козловского

Данила Козловский возвращается в Россию с музыкальным моноспектаклем. Премьера спектакля «Фрэнк» пройдет 20 июня на сцене Театра эстрады впервые для российских зрителей. Тур по Европе Козловский уже отработал в прошлом году.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, билеты на спектакль раскупили менее чем за сутки. Стоимость билетов – от 2,5 до 10 тысяч рублей, в зале 952 места. Соответственно гонорар актера составит около 3,5 миллиона рублей.

Это будет первое коммерческое выступлением Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. 3 мая, в свой день рождения, Данила отыграет спектакль бесплатно, для близких, родных и благотворительных фондов.

Журналисты связались с руководством Малого драматического театра, где работал Козловский. Напомним, в 2022 году он взял неоплачиваемый отпуск, в котором находится до сих пор.

Помощница режиссера Льва Додина Елена Александрова объяснила, что руководство Малого драмтеатра пока не вело переговоры о возвращении Козловского.