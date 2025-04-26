Гузеева осудила Якубовича за неблагодарность

Лариса Гузеева приняла участие в шоу Лауры Джугелии. Телеведущая, в частности, ответила на вопрос журналистки, не устала ли она от программы «Давай поженимся!». Джугелия привела в пример Леонид Якубовича, который остается бессменным ведущим самого долгоиграющего шоу на российском телевидении. Как пишет СтарХит, Леонид Аркадьевич неоднократно признавался, что шоу ему надоело, и он потом его принципиально даже не смотрит.

Подобная ситуация оказалась Гузеевой совершенно непонятна.

«Так он же должен Богу молиться, что у него есть этот проект, благодаря этому проекту он имеет такие дивиденды. Как можно? Это же рука, которая тебе давала, кормила. Как я могу сейчас сказать: „Ох, устала! Надоело!“ В моем возрасте очередь, что ли, выстроилась из работодателей? Прямо так и зовут! Сорокалетние найти не могут работу, а у меня работа с маслом и сыром, понимаешь? Как можно? Нет, я только благодарна», — отметила Лариса Андреевна.

Ранее СМИ писали, что у Ларисы Гузеевой довольно большая пенсия. В Москве компенсационная выплата артистам начисляется вне зависимости от того, продолжает человек работать или нет. Выплачивается она при наличии званий народный или заслуженный артист РФ (или СССР, или РСФСР) с 2018 года и ежегодно индексируется. С 2025 года она составляет 41 995 руб. Получается в итоге вместе со страховой пенсией 60 и более тысяч рублей.