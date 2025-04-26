Волочкова рассказала о тайном венчании дочери

Накануне свадьбы дочери Анастасии Волочковой, 19-летней Ариадны, разразился громкий скандал. В эфир вышло YouTube-шоу «Семейные тайны», в котором балерина оскорбительно отзывается о женихе Никите Григоряне и просит Ариадну не венчаться с ним.

«Она придет ко мне и скажет: «Мама, как ты была права». Я буквально сегодня общалась с моей мамой, говорю: «Мама, скажи ей, не надо уже этого венчания, зачем эта показуха. Она через полгода с ним расстанется», - рассказала Волочкова.

Однако, как оказалось, Ариадна и Никита уже обвенчались. Причем саму Волочкову на торжество не пригласили. Пришлось звездной маме брать свои слова обратно. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«Венчание проходило в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины. Но туда никто не был приглашен, ни я, ни моя мама, никто иной. Это было личное решение Ариадны и Никиты, что их венчают просто вдвоем. И я уважаю мнение своей дочери, что она не нуждается в этой показухе и в освещении», - заявила балерина.

Ранее сообщалось, что Волочкова сумела вернуть 1,7 миллиона рублей, которые она вложила в финансовую пирамиду, и продает свою шестикомнатную квартиру в Петербурге, которую безуспешно выставляла на продажу 14 лет назад, но тогда на нее не нашлось покупателя.