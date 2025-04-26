Юлиан высмеял Пугачеву

Юлиан на YouTube-канале «Школа своих ошибок» рассказал, что артистов должно волновать признание публики, а не стремление к регалиям и всяческим титулам.

«Более того, всегда повторяю, что звезд не существует, звезды — это понятие астрономическое, они на небе. Когда говорят: „Я звезда, я король, я Примадонна…“ Люди сами все это придумывают, внушают себе годами. Пугачева сама, наверное, Примадонну придумала. Кто король? Люди смеются. Сейчас 21-й век, можно почитать комментарии. Идут просто полотна правды! Поэтому смешно. Какие там короны, перья и регалии?» — сказал певец.

Юлиану доводилось работать с действительно великими артистами. В частности, с Людмилой Зыкиной. Об этом пишет СтарХит.

«Мы ездили с ней на гастроли. Я видел, как она общается с людьми. Ну какая же она Примадонна? Она как простой человек общалась. Чем человек выше, тем он проще. Чем гениальнее, тем он доступнее. И все эти золотые унитазы… Райдер, когда в гримерку нужно принести какой-то крутой коньяк. Стыдно должно быть! У меня очень простой райдер, кстати. И всегда был. Очень удивлял организаторов. Писал просто „автомобиль“. И всегда давали хороший, но я не требовал его», — признался исполнитель.

Певец Юлиан (Юлиан Васин) прославился в 90-е годы. Он был официальным исполнителем гимна Москвы и выступал перед королевой Елизаветой II. Сейчас он продолжает концертную деятельность.