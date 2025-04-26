«Это позор!» Газманов резко оценил поступок Ивана Урганта

Народный артист России Олег Газманов резко раскритиковал выступление шоумена Ивана Урганта в Израиле, где телеведущий исполнил песню «Москва», изменив в ней текст. По мнению Газманова, это выглядит карикатурно и нарушает его авторские права.

«Это позор для меня!» – заявил он.

Возмущение Газманова вызвано тем, что Ургант переделал текст известной композиции. Он прославлял не Москву, а Израиль. Артист отметил, что, несмотря на талант и чувство юмора Урганта, подобное исполнение песни выглядит неуместно и нелепо.

Газманов подчеркнул, что попытка переделать песню под формат стендапа не удалась Урганту. Исполнение, по его словам, получилось карикатурным и не отражает истинного смысла произведения.

Помимо эстетической стороны вопроса Газманов обратил внимание на нарушение авторских прав. Он недоволен тем, что его произведение было переработано и исполнено без его согласия, что является прямым нарушением закона.