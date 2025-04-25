На Киркорове загорелась куртка во время концерта

Певец Филипп Киркоров обжег руки во время своего концерта в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает издание, Киркоров должен был эффектно появиться на сцене — на подвесной площадке. При этом, за спиной у певца горел фейерверк.

Но в процессе что-то пошло не так — в какой-то момент пламя от пиротехники стало гореть слишком близко к певцу, а Киркоров стал кричать в микрофон от боли. В итоге пламя все же погасло, а сам певец заявил, что «обжегся».

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