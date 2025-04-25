Экс-коллега Константина Меладзе рассказал о состоянии продюсера

Константин Меладзе почти не появляется на публике после эмиграции. Однако недавно известный продюсер, наконец, вышел в свет вместе с прославленным братом Валерием Меладзе. Общественность обратила внимание на изможденный внешний вид композитора. По Интернету моментально поползли слухи о серьезном недуге, сразившего Константина.

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Позднее бывший директор Меладзе Александр Пухов кратко рассказал о состоянии музыканта.

«Константин прекрасно себя чувствует, не жалуется на здоровье. Тут больше не о чем говорить», — заявил Пухов журналистам издания «Абзац.Медиа».

Больше никаких комментариев директор не давал и не объяснил, с чем связано резкое похудение продюсера.

Сильно похудевший Константин Меладзе вышел в свет в Лондоне

Напомним, Меладзе покинул Россию после начала СВО. Константин перебрался в Италию, где у него есть свой дом. Эмиграция — не единственное знаковое событие в жизни композитора, произошедшее за последние три года. Продюсер также развелся со своей бывшей подопечной из «ВИА Гры» Верой Брежневой, о чем стало известно в 2023 году.