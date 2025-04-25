Линда Евангелиста рассказала о жизни после неудачной бьюти-процедуры

В 2021 году супермодель Линда Евангелиста пропала из медиаполя на несколько лет. Отсутствие звезды было связано с неудачной бьюти-процедурой — криолиполизом. Звезда столкнулась с редким побочным эффектом, в результате которого у неё появились «болезненные отёки». Корректирующие операции не помогли — у знаменитости деформировалась кожа.

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В редком интервью Harper's Bazaar 59-летняя Евангелиста призналась, что до сих пор «не смотрится в зеркало».

«Я не хотела видеть себя, потому что не любила себя и не нравилась себе. Мне нужно пройти терапию, чтобы мне нравилось то, что я вижу в зеркале», — призналась звезда. Модель знала себе цену и говорила, что не встанет с постели меньше, чем за десять тысяч долларов. Однако теперь Евангелисте нравится, что к ней «не прикованы взгляды». «Мне всё равно, как я старею, это не обязательно должно быть изящно. Я просто хочу стареть — и не хочу умирать», — заявила она.

Напомним, что супермодель пыталась справиться с последствиями и самостоятельно: сидела на диете и изнурительно тренировалась. Конфликт с клиникой удалось урегулировать только в 2022 году — она добилась компенсации в 50 миллионов долларов.