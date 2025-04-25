Мама Даны Борисовой призвала ее прекратить водить дочь по пластическим хурургам

Дана Борисова активно вовлекает свою юную дочь в улучшайзинг. На 18-летие ведущая подарила Полине ринопластику — мама оплатила девочке эту хирургическую процедуру. А ранее Дана приобщила наследницу к уколам ботокса в губы и препарату для диабетиков, на котором сейчас поголовно худеют селебрити. То, что Борисова творит с Полиной, возмутило маму ведущей.

© Соцсети

Екатерина Ивановна высказала свое мнение в эфире одной телепрограммы.

«С собой делай что хочешь, а Полину не трогай, оставь её в покое. Она девочка, ей ещё предстоит мамой быть. Подумай о её здоровье!» — цитирует женщину издание Starhit.

Однако Дана не вняла словам родительницы. По ее словам, Полина уже взрослый человек и вправе сама принимать решения. Девочка встала на сторону мамы и попросила бабушку не вмешиваться.

«Я ко всему подошла осмысленно, пережила реабилитацию и очень довольна результатом. У меня был потрясающий хирург», — парировала Полина.

Бабушка же осталась при своем мнении.