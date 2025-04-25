Наташа Королева прокомментировала конфликт с Соседовым

Певица Наташа Королева прокомментировала новости о своем конфликте с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Королевой, слухи о ее ссоре с Соседовым из-за финала «Суперстара» далеки от правды. Как уточнила певица, она не ругалась с критиком, хотя раньше у них действительно возникали разногласия.

«Это все выдумки. Мы все Сережу очень любим, потому что он у нас — персонаж очень непредсказуемый. В этом вся его прелесть. Во время прошлых сезонов “Суперстара”, когда я была членом жюри, а не ведущей, мы сидели рядом с ним. И у нас тоже возникали некоторые противоречия по тем или иным вопросам. Но это не говорит о том, что у нас конфликт. Мы с ним не ругались и не ссорились. Я к нему прекрасно отношусь, как и вся команда проекта», — заявила она.

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Слухи о возможном конфликте Королевой и Соседова возникли после того, как последний обвинил певицу в том, что она «наговорила про него какой-то ерунды» в одном из последних интервью.