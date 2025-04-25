Собчак назвала своих сотрудниц истеричками из-за "прокладочной войны"

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что покупает прокладки своим сотрудницам-журналисткам. Об этом она рассказала, комментируя спор в сети о средствах личной гигиены в общественных местах, в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка рассказала, что в соцсети X возник спор о том, должны ли владельцы заведений оставлять в туалетах прокладки. Собчак назвала его прокладочной войной.

Одни участники спора сочли, что ресторанам следует предоставлять средства личной гигиены, так как это могло бы быть полезно женщинам и стало бы конкурентным преимуществом ресторана перед другими заведениями. Другие решили, что женщина должна сама отвечать за то, чтобы в нужный момент у нее были гигиенические средства.

Собчак заявила, что сама всегда берет с собой все обходимые средства гигиены.

«Я привыкла возить с собой сто чемоданов со всем необходимым на случай ядерной войны, зомби-апокалипсиса, закончившихся патчей для патчей для патчей. Но в редакцию девчатам-журналисткам покупаю. Они истерички, а я не люблю профсоюзы», — поиронизировала журналистка.

Ранее стало известно, что Собчак оштрафовали за уклонение от уплаты штрафа. Размер взыскания для журналистки составил 10 тысяч рублей.