Канье Уэста пожизненно заблокировали в Twitch

Рэпер из США Канье Уэст был пожизненно заблокирован в стриминговом сервисе Twitch. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Как сообщает источник, Уэст получил бан спустя всего семь минут после начала своего первого стрима на платформе. При этом, за эти семь минут рэпер успел изобразить фашистское приветствие, назвать себя «воином белой расы», а также несколько раз выступить с расистскими заявлениями в адрес евреев и афроамериканцев.

Напомним, что в последнее время Канье Уэст делает в соцсетях множество противоречивых и расистских заявлений. Ранее рэпер заявил о своей любви к России, а также заявил, что теперь считает себя «белым».