Гузеева рассказала о вызове на ковер к Эрнсту

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о визитах к генеральному продюсеру Первого канала Константину Эрнсту. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Говоря об отношениях с главой телеканала, Гузеева подчеркнула, что всего дважды была в его кабинете.

«Нас вызвали на ковер, и мы дали подпись, что не будем ходить по другим каналам», — вспомнила актриса.

Во второй раз Гузеева была у Эрнста, когда ей предлагали вести еще одно шоу на Первом канале. Ведущая уточнила, что отказалась от предложения, так как сочла, что ей не хватит для этого знаний и навыков.

«Я сказала: вы что, моих актерских мозгов на это не хватит!» — поделилась она воспоминаниями.

Ранее Гузеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что из-за болезни ей было тяжело дышать и ходить. Она уточнила, что заболела в путешествии.

Гузеева раскрыла причину ухода Володиной из «Давай поженимся!»

До этого актриса заявила, что боялась обратиться к врачу с переломом ноги. Из-за своего поведения Гузеева назвала себя «дурной бабой».