Киркорова заметили в суде Петербурга

Певца Филиппа Киркорова заметили у здания Калининского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Предполагается, что визит певца в суд может быть связан с разбирательством по вопросу ремонта недвижимости. Ответчиком по делу выступает индивидуальный предприниматель, который специализируется на производстве хозяйственных и керамических изделий, а также ремонте мебели.

Киркоров отказался давать комментарий по поводу своего визита в петербургский суд перед заседанием, но после него, комментируя то, как прошло разбирательство, ответил: «никак».

Отдельной темой для обсуждений стал образ, в котором певец приехал в Санкт-Петербург, где на 25 и 26 апреля у него запланированы концерты. Киркоров предстал в кожаной куртке-бомбере с ярким принтом, которая, вероятнее всего, является эксклюзивной моделью. На плече он нес сумку стоимостью около 600 тысяч рублей, а на ногах у него были лоферы за 160-190 тысяч рублей. Дополнил свой образ певец дизайнерскими очками, шелковым платком и сережкой. Также с собой у него был дорожный чемодан за 379 тысяч рублей.