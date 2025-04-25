Бьянка Цензори назвала условие для сохранения брака с Канье Уэстом

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори назвала одно условие для сохранения брака с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет The Sun.

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Анонимные источники рассказали, что избранница музыканта требует от него разрешения работать с модными брендами. По их словам, Цензори стремится обрести независимость от мужа, а он в свою очередь противостоит ее желанию. При этом во время последнего кризиса в их отношениях рэпер неохотно пошел ей навстречу.

«Если Канье передумает, она готова немедленно собрать вещи и уехать. Напряженность между ними достигла небывало высокого уровня. Она хочет больше свободы. Если он не примет [ее требование], она уйдет и пойдет дальше», — подчеркнули собеседники портала.

Ранее Канье Уэст заявил о желании телезвезды Ким Кардашьян взять Бьянку Цензори моделью для бренда Skims.