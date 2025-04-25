Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу

Адвокат бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский у себя в Telegram-канале заявил о «триумфальном» завершении судебного процесса, инициированного певицей Алсу против бывшего мужа. По его словам, она отказалась от всех претензий и отозвала иск.

Добровинский указал, что Абрамов запретил ему публично дискредитировать его бывшую жену, которая является матерью троих его детей. Таким образом адвокат оказался в суде «скован по рукам и ногам» и у него осталась только одна тактика и стратегия — «расставить ловушки по всему ходу судебного процесса».

«Собственно, что и было сделано. Благополучно противоположная сторона в эти ловушки попала. Результат следующий — Алсу Абрамова отказалась от всех претензий, коих было несметное количество к Яну Абрамову, к его родственникам и так далее и подобное. А это значит, что после отказа от иска Алсу больше не сможет выступить с аналогичными требованиями в суде. Все — тема закрыта», — написал Добровинский.

Адвокат отметил, что при отзыве исков, ни о каком мировом порядке и заключении мирового соглашения речи быть не может.

Алсу раскрыла причину развода с Абрамовым

Напомним, что Алсу и Абрамов развелись в августе 2024 года. Дети остались с певицей. Позже Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества и просила запретить бывшему мужу покидать России, но ее требование не удовлетворили.