Ирина Салтыкова пострадала из-за «березового ада» в Москве

Нынешний год выдался очень непростым для аллергиков. Концентрация пыльцы березы в Москве уже неделю остается на крайнем высоком уровне. В понедельник в воздухе зафиксировали больше 14 тысяч зерен пыльцы: таких показателей в столице не было уже несколько лет. Аллергики называют нынешнее цветение «березовым адом». К слову, от пыльцы страдают не только простые люди, но и звезды. Ирина Салтыкова призналась корреспондентам «МК»: она с трудом переносит период цветения.

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- У меня аллергия не только на березу, но еще и на ольху, - призналась «МК» звезда. – Она пока еще в Москве цветет. Я просто раздираю глаза: еле просыпаюсь утром.

Певица знает, что врачи советует аллергикам на время цветения уезжать из Москвы в более благоприятные в плане цветения регионы. Но певица покинуть столицу не может: ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Вчера артистка, например, появилась на концерте «Золотые хиты Муз-ТВ. Артистка вышла на сцену и сразу завела зал. Зрители даже и не догадывались, с какими проблемами сталкивается певица.

- Я в день хожу два раза в душ, - призналась Ирина. – Чтобы смывать с себя всю эту пыльцу. Иначе я просто с ума сойду.

К слову, зрители на концерте в очередной раз восхитились роскошной формой Ирины: выглядит Салтыкова очень эффектно. Впрочем, сама звезда призналась «МК», что своей нынешней формой недовольна, поэтому в ближайшее время планирует взять себя в руки.