«Я долго думал»: Филипп Киркоров не отменил концерт на сороковой день после смерти отца

Passion.ru

Певец Филипп Киркоров не стал отменять концерт на сороковой день после смерти отца. Он решил посвятить выступление родителям и, в частности, отцу.

Киркоров не отменил концерт на сороковой день после смерти отца
© globallookpress.com

Об этом узнал сайт 78.ru.

«Я долго думал: может быть, отменить концерт?» - начал Киркоров.

Певец вспомнил: умершая в день его рождения мама просила, чтобы это не было траурным днем.

«Папа чувствовал, что он уходит, он говорил: «Даже если будут похороны, пусть звучат мои весёлые песни, жизнь продолжается, живи во имя моей памяти», - поделился музыкант.

Киркоров заявил, что продолжает дело отца – его так воспитали.

«Эти концерты я посвящаю родителям и в первую очередь отцу», - объяснил артист.

Ранее он обратился к Бедросу Киркорову на 9-й день после смерти. Он выражал надежду, что отец «на ручках у Бога» и ему «очень хорошо».

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