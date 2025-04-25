Лолита дала редкий комментарий о Цекало, заговорив про его доходы
Певица Лолита Милявская призналась, что рада за Александра Цекало, который зарабатывает миллиарды. Артистка дала редкий комментарий про бывшего избранника корреспонденту сайта «Страсти».
Лолита стала гостьей концерта «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ. Выйдя на красную дорожку, журналисты поинтересовались у нее об отношениях с Цекало. По данным СМИ, только за прошлый год продюсер заработал миллиард рублей. Артистка иронично заявила, что следит за его успехами.
«Какой молодец! У меня утро начинается с того, что я открываю журнал Forbes и смотрю, кто из моих мужей выбыл или, наоборот, попал в него», — высказалась знаменитость.
Напомним, Лолита и Александр развелись 25 лет назад.
Ранее певица Лолита призналась, что благодаря доносам стала еще любимее публикой. Артистка хотела бы лично встретиться с обидчиками. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».
Также сообщалось, что Григорий Лепс вышел на красную дорожку в обнимку с крестной дочерью.