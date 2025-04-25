Лолита дала редкий комментарий о Цекало

Певица Лолита Милявская призналась, что рада за Александра Цекало, который зарабатывает миллиарды. Артистка дала редкий комментарий про бывшего избранника корреспонденту сайта «Страсти».

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Лолита стала гостьей концерта «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ. Выйдя на красную дорожку, журналисты поинтересовались у нее об отношениях с Цекало. По данным СМИ, только за прошлый год продюсер заработал миллиард рублей. Артистка иронично заявила, что следит за его успехами.

«Какой молодец! У меня утро начинается с того, что я открываю журнал Forbes и смотрю, кто из моих мужей выбыл или, наоборот, попал в него», — высказалась знаменитость.

Напомним, Лолита и Александр развелись 25 лет назад.

Ранее певица Лолита призналась, что благодаря доносам стала еще любимее публикой. Артистка хотела бы лично встретиться с обидчиками. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Григорий Лепс вышел на красную дорожку в обнимку с крестной дочерью.